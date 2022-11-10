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Жителі Полтавської області сьогодні чутимуть постріли. У регіоні проведуть навчання

Фото: у Полтавській області проведуть навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області сьогодні, 10 листопада, проведуть навчання. Жителі регіону будуть чути звуки стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.

Сьогодні навчальні стрільби проведуть на території Миргородської, Лубенської та Полтавської громад. Тому жителі будуть чути звуки пострілів.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередив Лунін.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада окупанти атакували Полтавську область 10 дронами-камікадзе. Шість з них збили українські бійці.

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