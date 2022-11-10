Жители Полтавской области сегодня будут слышать выстрелы. В регионе проведут учения

В Полтавской области сегодня, 10 ноября, проведут учения. Жители региона будут слышать звуки стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Сегодня обучающие стрельбы проведут на территории Миргородской, Лубенской и Полтавской общин. Поэтому жители будут слышны звуки выстрелов.

Напомним, в ночь на 1 ноября оккупанты атаковали Полтавскую область 10 дронами-камикадзе. Шесть из них были сбиты украинскими бойцами.

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