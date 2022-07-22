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Жителі Полтавської області можуть чути звуки стрілянини: в чому причина

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Полтава, П'ятниця 22 липня 2022 10:07
Жителі Полтавської області можуть чути звуки стрілянини: в чому причина Фото: жителі Полтавської області можуть чути звуки стрілянини (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

На території Полтавської області, а саме у Миргородській та Лубенській громадах, 22 липня проходитимуть навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"22 липня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Нагадаємо, на початку цього місяця у Полтавській області протягом двох днів проходили навчання.

Також 29 червня у Миргородському районі Полтавської області були чутні вибухи.

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Полтавская область Військові навчання Війна в Україні
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