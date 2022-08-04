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Жители Покровской общины будут получать воду по графику

Фото: жители Покровской общины будут получать воду по графику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители Покровской общины Донецкой области будут получать воду по графику из-за острой необходимости экономного использования ресурса Карловского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Покровска Руслана Требушкина.

Так, населенные пункты Покровской общины будут получать воду по следующему графику:

  • г. Покровск – понедельник, среда, четверг, суббота и воскресенье с 5:00 до 8:00 и с 18:00 до 22:00;
  • г. Родинское – ежедневно с 5:00 до 8:00 и с 18:00 до 22:00;
  • пгт Шевченко – ежедневно с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

"График может изменяться, о чем мы будем информировать дополнительно", - отметил городской голова.

Напомним, правительство Украины вводит обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из области должны выехать более 200 тысяч человек, среди которых 52 тысячи детей.

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