Жителі Покровської громади отримуватимуть воду за графіком

Жителі Покровської громади Донецької області отримуватимуть воду за графіком через гостру необхідність економного використання ресурсу Карлівського водосховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Покровська Руслана Требушкіна.
Так, населені пункти Покровської громади отримуватимуть воду за наступним графіком:
"Графік може змінюватися, про що ми будемо інформувати додатково", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, уряд України вводить обов'язкову евакуацію жителів Донецької області перед початком опалювального сезону.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати понад 200 тисяч осіб, серед яких 52 тисячі дітей.