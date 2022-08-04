RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Покровської громади отримуватимуть воду за графіком

Фото: жителі Покровської громади отримуватимуть воду за графіком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителі Покровської громади Донецької області отримуватимуть воду за графіком через гостру необхідність економного використання ресурсу Карлівського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Покровська Руслана Требушкіна.

Так, населені пункти Покровської громади отримуватимуть воду за наступним графіком:

  • м. Покровськ – понеділок, середа, четвер, субота та неділя з 5:00 до 8:00 та з 18:00 до 22: 00;
  • м. Родинське – щоденно з 5:00 до 8:00 та з 18:00 до 22: 00;
  • смт Шевченко – щоденно з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.

"Графік може змінюватися, про що ми будемо інформувати додатково", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, уряд України вводить обов'язкову евакуацію жителів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати понад 200 тисяч осіб, серед яких 52 тисячі дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьПокровскВодопостачання