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Жители побережья Одесской области слышали взрывы и выстрелы. В ВСУ назвали причину

Фото: суда РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские военные ведут оборону в южной части у Черного моря. В частности в Одесской области, где войска РФ держат в напряжении местное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В командовании сообщают, враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря: присутствием своего корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

"Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. Звуки взрывов и выстрелов, что слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мероприятий. О результатах этой работы мы оперативно информируем общество, а пока она продолжается, просим сохранять спокойствие и выдержку", - говорится в сообщении.

Также защитники просят не пренебрегать собственной безопасностью, учитывая ситуацию, которая сложилась в регионе.

"Не посещать пляжи и другие запрещенные территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, не подвергать себя опасности, не мешать нашим действиям", - призывают в ОК "Юг".

В командовании благодарят жителям области за своевременное информирование силовых органов о возможной опасности и просят воздержаться от публичных заявлений, распространяющейся фото и видео.

Напомним, российские оккупанты во время ракетного обстрела по Одессе повредили инфраструктурные объекты и религиозное сооружение.

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