Жители побережья Одесской области слышали взрывы и выстрелы. В ВСУ назвали причину

В командовании сообщают, враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря: присутствием своего корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

"Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. Звуки взрывов и выстрелов, что слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мероприятий. О результатах этой работы мы оперативно информируем общество, а пока она продолжается, просим сохранять спокойствие и выдержку", - говорится в сообщении.

Также защитники просят не пренебрегать собственной безопасностью, учитывая ситуацию, которая сложилась в регионе.

"Не посещать пляжи и другие запрещенные территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, не подвергать себя опасности, не мешать нашим действиям", - призывают в ОК "Юг".

В командовании благодарят жителям области за своевременное информирование силовых органов о возможной опасности и просят воздержаться от публичных заявлений, распространяющейся фото и видео.