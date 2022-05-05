Мешканці узбережжя Одеської області чули вибухи та постріли. В ЗСУ назвали причину

В командуванні повідомляють, ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря: присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу.

"Сили оборони виконують завдань за призначенням і ефективно протидіють ворогу. Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів. Про результати цієї роботи ми оперативно інформуємо суспільство, а поки вона триває, просимо зберігати спокій і витримку", - йдеься в повідомленні.

Також оборонці просять не нехтувати власною безпекою, зважаючи на ситуацію, яка склалася в регіоні.

"Не відвідувати пляжі та інші заборонені території, не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів, не наражати себе на небезпеку, не заважати нашим діям", - закликають в ОК "Південь".

В командуванні дякують мешканцям області за вчасне інформування силових органів про можливу небезпеку та просять утриматися від публічних заяв, росповсюдження фото та відео.