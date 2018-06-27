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Жители оккупированного Крыма смогут получать загранпаспорта в Херсонской области

НовостиОбщество    27.06.2018 - 20:19
Фото: открытие кабинета предоставления административных услуг (ppu.gov.ua)
Фото: открытие кабинета предоставления административных услуг (ppu.gov.ua)

В Олешковской районной государственной администрации открылся кабинет предоставления админуслуг

Граждане Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму, смогут получать загранпаспорта в Олешковской районной государственной администрации Херсонской области, где открылся кабинет предоставления административных услуг. Об этом сообщается на сайте представительства президента Украины в АРК.

"В Олешковской районной государственной администрации Херсонской области открылся кабинет предоставления административных услуг, в котором граждане Украины, проживающие на ТОТ Украины в Крыму также могут получать паспорта граждан Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня сообщалось, что Государственная миграционная служба Украины в Херсонской области за пять месяцев 2018 года получила от крымчан более 10 тысяч запросов на оформление загранпаспортов.

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Теги публикации: Крым, загранпаспорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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