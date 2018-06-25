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С начала года более 10 тыс. крымчан обратились за загранпаспортами в Херсонскую область

НовостиОбщество    25.06.2018 - 18:23
Фото: загранпаспорт (УНИАН)
Фото: загранпаспорт (УНИАН)

За 5 месяцев этого года Госмиграции в Херсонской области выдала 1259 паспортов нового образца - биометрические ID-карты

Государственная миграционная служба Украины (ГМС) в Херсонской области за пять месяцев 2018 года получила от крымчан более 10 тысяч запросов на оформление загранпаспортов. Об этом рассказала главный специалист по связям с общественностью ГМС в области Виктория Магдич, передает "Крим.Реалии".

"За пять месяцев 2018 года мы выдали 1259 паспортов нового образца - книгу мы не производим, это биометрические ID-карты. По загранпаспортами обратились уже более 10 тысяч крымчан за тот же период, а с начала оккупации мы предоставили более 150 тысяч административных услуг жителям полуострова. Сюда входят и замена паспортов, и вклеивание фото, и загранпаспорта", - пояснила представитель управления Госмиграции.

Напомним, в прошлом году лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщал, что в оккупированном Крыму массово предлагают оформить украинский загранпаспорт без выезда на материк.

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Теги публикации: Крым, ГМС, загранпаспорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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