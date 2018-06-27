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Жителі окупованого Криму зможуть отримувати закордонні паспорти у Херсонській області

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 20:19
Фото: відкриття кабінету надання адміністративних послуг (ppu.gov.ua)
Фото: відкриття кабінету надання адміністративних послуг (ppu.gov.ua)

В Олешківській районній державній адміністрації відкрився кабінет надання адмінпослуг

Громадяни України, які проживають в окупованому Росією Криму, зможуть отримувати закордонні паспорти у Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області, де відкрився кабінет надання адміністративних послуг. Про це повідомляється на сайті представництва президента України в АРК.

"В Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області відкрився кабінет надання адміністративних послуг, в якому громадяни України, які проживають на ТОТ України в Криму також можуть отримувати паспорти громадян України для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що Державна міграційна служба України в Херсонській області за п'ять місяців 2018 року отримала від кримчан більше 10 тисяч запитів на оформлення закордонних паспортів.

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Теги публікації: Крим, загранпаспорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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