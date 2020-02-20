Жители Новых Санжар блокируют дорогу в санаторий Нацгвардии

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Около 200 местных жителей стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий транспорт

Жители Новых Санжар заблокировали мост через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий транспорт с эвакуированными из Китая украинцами. Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Сообщается, что около 200 местных жителей стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий транспорт с эвакуированными из Китая украинцами. Протестующих с двух сторон окружили подразделения полиции, Национальной гвардии и патрульной полиции.

По информации председателя Новосанжарского райсовета Геннадия Супруна, власть привлекла к разблокированию дорог 3,5 тыс. правоохранителей. Сейчас местные жители ждут автобусы, которые должны прибыть из аэропорта Харькова.

Издание пишет, в медицинском центре "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, нет условий для пребывания карантинного типа.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с жителями Новых Санжар заявил, что украинцы, которых эвакуировали из Китая, полностью здоровы.

Ранее сообщалось, что в Новые Санжары для того, чтобы успокоить местных жителей, прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр заверил, что эвакуированные уже прошли 10 дней инкубационного периода, а симптомы коронавируса не были обнаружены.