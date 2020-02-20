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Мешканці Нових Санжар блокують дорогу в санаторій Нацгвардії

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 15:51
Мешканці Нових Санжар блокують дорогу в санаторій Нацгвардії
Фото (poltava.to)

Близько 200 місцевих жителів стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити в санаторій транспорт

Мешканці Нових Санжар заблокували міст через Ворсклу, щоб не пропустити в санаторій транспорт евакуйованими з Китаю українцями. Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

Повідомляється, що близько 200 місцевих жителів стоять перед мостом через Ворсклу, щоб не пропустити в санаторій транспорт з евакуйованими з Китаю українцями. Протестувальників з двох боків оточили підрозділи поліції, Національної гвардії та патрульної поліції.

За інформацією голови Новосанжарського райради Геннадія Супруна, влада залучила до розблокування доріг 3,5 тис. правоохоронців. Зараз місцеві жителі чекають автобуси, які повинні прибути з аеропорту Харкова.

Видання пише, в медичному центрі "Нові Санжари" Національної гвардії України, який знаходиться в житловому масиві селища, немає умов для перебування карантинного типу.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з жителями Нових Санжар заявив, що українці, яких евакуювали з Китаю, повністю здорові.

Раніше повідомлялося, що у Нові Санжари для того, щоб заспокоїти місцевих мешканців, прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Міністр запевнив, що евакуйовані вже пройшли 10 днів інкубаційного періоду, а симптоми коронавіруса не були виявлені.

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