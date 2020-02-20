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Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, - Минздрав

Новости » Общество     20.02.2020 - 15:15
Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы будут 14 дней находиться в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах

Украинцы, которых эвакуировали из Китая, полностью здоровы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с жителями Новых Санжар, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ляшко заявил, что здоровые люди не могут размещаться в больницах.

"Люди, которых привезли, полностью здоровы. Все у кого были симптомы, повышенная температура, не выпущены даже из Китая. В Украину привезли здоровых людей. Они постоянно 14 дней будут находиться в заведении и не будут выходить на улицу", - сказал Ляшко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все эвакуированные 10 дней провели под наблюдением в Китае, прошли две границы китайских врачей и одну - украинских.

Аваков добавил, что для полного предотвращения любых угроз для граждан, эвакуированные будут 14 дней находиться в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах, который будут охранять круглосуточно, поэтому местные жители не будут пересекаться с ними.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новые Санжары для того, чтобы успокоить местных жителей, прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр заверил, что эвакуированные уже прошли 10 дней инкубационного периода, а симптомы коронавируса не были обнаружены.

Ранее также стало известно, что колонна с эвакуированными из Уханя выехала с территории харьковского аэропорта. Сейчас они в сопровождении автомобилей полиции направляются в Новые Санжары. По состоянию на 14:30 ситуация в поселке успокоилась, новых столкновений с полицией не происходит.

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