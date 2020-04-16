Жители Мариуполя массово нарушили карантин и штурмовали супермаркет

Сегодня, 16 апреля, произошло массовое нарушение карантина в Мариуполе, жители города штурмовали супермаркет. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

В частности, Клименко прокомментировал скандальную ситуацию в Мариуполе, где около сотни человек собрались возле супермаркета вопреки карантину.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание", - подчеркнул Клименко.

Полиция открыла дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению эпидемий.

Отметим, сегодня торговая сеть "Грация" в Мариуполе устроила распродажу в честь открытия нового магазина. По данным местных СМИ, около двухсот человек пытались одновременно попасть в помещение.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в Украине пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции.