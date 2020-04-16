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С начала карантина пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 12:23
С начала карантина пограничники выявили 70 нарушителей самоизоляции
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За прошлые сутки выявили 4 нарушителей карантина

Сотрудники Государственной пограничной службы с начала введения карантина в Украине выявили на границе 70 нарушителей самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что за прошлые сутки, 15 апреля, сотрудники ГПСУ обнаружили четверых человек, нарушивших самоизоляцию.

"Так, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они прибыли в Украину 6 и 7 апреля, а планировали выехать заграницу вчера, что значительно раньше установленного срока самоизоляции. Еще двух таких путешественников, которые направлялись в Польшу и Румынию через пункты пропуска "Краковец" и "Порубное", обнаружили пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь к установленному сроку самоизоляции", - сообщили в Госпогранслужбе.

В отношении нарушителей полиция составила административные протоколы по ст.44-3 КоАП. За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай инфицирования коронавирусом среди пограничников был зафиксирован 15 апреля. Вирус подтвердили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области.

Напомним, по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

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