Жителі Маріуполя масово порушили карантин і штурмували супермаркет

Сьогодні, 16 квітня, відбулося масове порушення карантину в Маріуполі, жителі міста штурмували супермаркет. Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає прес-служба відомства у Facebook.

Зокрема, Клименко прокоментував скандальну ситуацію в Маріуполі, де близько сотні людей зібралися біля супермаркету всупереч карантину.

"Така ситуація є нахабним і грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торгової мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус піддавати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, небезпеки - не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони будуть нести покарання", - підкреслив Клименко.

Поліція відкрила справу за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання епідемій.

Зазначимо, сьогодні торгова мережа "Грація" у Маріуполі влаштувала розпродаж на честь відкриття нового магазину. За даними місцевих ЗМІ, близько двохсот людей намагалися одночасно потрапити у приміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку карантину в Україні прикордонники виявили 70 порушників самоізоляції.