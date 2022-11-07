Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: в ОВА назвали причину

Фото: жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи (Getty Image)

Жителі Київської області сьогодні, 7 листопада, можуть чути вибухи через проведення робіт зі знищення вибухонебезпечних предметів в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.