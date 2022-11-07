Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: в ОВА назвали причину
Жители Киевской области сегодня, 7 ноября, могут слышны взрывы из-за проведения работ по уничтожению взрывоопасных предметов в одном из районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.
Сообщается, что сегодня с 13:00 до 14:00 в Фастовском районе саперы ГСЧС будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах жители могут слышать звуки взрывов.
ОВА призывает жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно следовать в укрытия.
Как сообщалось ранее, глава Киевской ОВ Алексей Кулеба отметил, что жителей могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.
Он также сообщал, что нельзя исключать варианты полного отключения электроэнергии и отопления на неделе.
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