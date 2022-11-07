Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: в ОВА назвали причину

Фото: жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы (Getty Image)

Жители Киевской области сегодня, 7 ноября, могут слышны взрывы из-за проведения работ по уничтожению взрывоопасных предметов в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.