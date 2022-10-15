Жителі Київської області сьогодні можуть чути вибухи: що відомо

Мешканці Київщини протягом дня 15 жовтня можуть чути звуки вибухів. Це може бути пов'язане із роботою саперів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .
"У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сьогодні, 15 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливі чутки звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Повідомлялося про потужний вибух у одному з районів регіону.
Пізніше диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливе застосування графіків аварійних відключень через обстріл інфраструктурних об'єктів у Київській області.
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