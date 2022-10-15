Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: что известно
Жители Киевской области в течение дня 15 октября могут слышать звуки взрывов. Это может быть связано с работой саперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
"В общинах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Из-за этого в области возможно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 15 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Сообщалось о мощном взрыве в одном из районов региона.
Позже диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений из-за обстрела инфраструктурных объектов в Киевской области.
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