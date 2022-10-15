Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: что известно

Фото: жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы (Getty Images)

Жители Киевской области в течение дня 15 октября могут слышать звуки взрывов. Это может быть связано с работой саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В общинах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Из-за этого в области возможно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.