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Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: что известно

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Суббота 15 октября 2022 12:16
Жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы: что известно Фото: жители Киевской области сегодня могут слышать взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители Киевской области в течение дня 15 октября могут слышать звуки взрывов. Это может быть связано с работой саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В общинах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Из-за этого в области возможно слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 15 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Сообщалось о мощном взрыве в одном из районов региона.

Позже диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о возможных применениях графиков аварийных отключений из-за обстрела инфраструктурных объектов в Киевской области.

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