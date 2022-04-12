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Когда жители Киевской области могут вернуться домой: названа дата

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Киевская область, Вторник 12 апреля 2022 11:00
Когда жители Киевской области могут вернуться домой: названа дата Фото: глава Киевской ОВА Александр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Мария Кучерявец

Жители освобожденных от оккупантов районов Киевской области смогут вернуться домой день в конце мая. Местные власти прогнозируют, что более точные даты можно будет назвать уже в конце этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка в эфире телемарафона.

"Мы пока имеем две очереди работ. Основная очередь - конец апреля. Тогда мы более или менее планируем обеспечить возможность проживания людей... И вторая дата - это конец мая. Вот на эти две даты ориентироваться можно", - сказал Павлюк.

Он отметил, что сейчас областная власть не рекомендует жителям деоккупированных городов возвращаться домой,

"Но конец мая - это более или менее реальная дата, когда люди могут безопасно возвращаться в районы. Да, будут окружены и обозначены все еще заминированные районы, потому что это очень кропотливая и большая работа... Но к жизни, думаю, область может вернуться где-то в конце мая", - добавил Павлюк.

Напомним, недавно в Минобороны призвали жителей Киевской области пока не возвращаться домой, поскольку идет зачистка и разминирование. Граждан просят ожидать официальное разрешение или заявление от Генштаба.

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