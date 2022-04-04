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Когда можно вернуться в освобожденную Киевскую область: ответ Минобороны

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 04 апреля 2022 09:43
Когда можно вернуться в освобожденную Киевскую область: ответ Минобороны Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны призвали жителей Киевской области пока не возвращаться домой, поскольку идет зачистка и разминирование. Граждан просят ожидать официальное разрешение или заявление от Генштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр во время телемарафона.

"Несмотря на то, что Киевская область действительно освобождена от врага, на сегодня не рекомендуется возвращаться жителям в свои дома потому, что проводится зачистка и разминирование", - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что оккупанты действительно оставили много мин и есть трагические случаи, когда люди подрываются на них.

"Нужно подождать официального разрешения или официального заявления от Генерального штаба о том, что можно возвращаться в свои дома", - пояснила Маляр.

Напомним, украинские военнослужащие полностью освободили от российских оккупантов территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

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