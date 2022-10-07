Жителі Києва та області сьогодні знову можуть чути вибухи: у чому причина
У Вишгородському районі Київської області у п'ятницю, 7 жовтня, знову проходитимуть навчання саперів. У зв'язку з цим мешканці столиці та області можуть чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"Сьогодні, 7 жовтня, з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району проводитимуться навчання саперів. У рамках запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах можливі звуки вибухів", - розповіли у військовій адміністрації.
Крім того, у Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені російськими окупантами.
Нагадаємо, вчора вдень мешканці Києва почули кілька потужних вибухів. При цьому повітряну тривогу у місті не оголосили. Пізніше у Київській ОВА повідомили, що на території області відбуваються навчання саперів.
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