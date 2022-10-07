Жители Киева и области сегодня снова могут слышать взрывы: в чем причина

В Вышгородском районе Киевской области в пятницу, 7 октября, снова будут проходить учения саперов. В связи с этим жители столицы и области могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

"Сегодня, 7 октября, с 9:00 на территории Дымерской общины Вышгородского района будут проводиться учения саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах возможны звуки взрывов.", - рассказали в военной администрации.

Кроме того, в Киевской области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные российскими оккупантами.