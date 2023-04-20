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Жителі Києва та області можуть чути вибухи: в чому справа

Фото: жителі Києва та області можуть чути вибухи (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 20 квітня, біля Києва може бути гучно. У Вишгородському районі області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМВА.

"У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Через це в деяких районах міста лунатимуть звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Військова адміністрація закликає громадян зберігати спокій та під час повітряної тривоги пройти в укриття.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, у Київській бласті також працювали сапери.

Також раніше ми писали про те, що в Івано-Франківській області проводили навчання військових, тому місцеві могли чути звуки вибухів.

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КиїврятувальникиВибух