Жителі Києва та області можуть чути вибухи: чи варто хвилюватися

Повідомляється, що сьогодні у Бучанському районі відбуватиметься ліквідація ВНП.

У зв'язку з цим у деяких громадах Київської області можуть бути чутно звуки вибухів. Проте хвилюватися не потрібно, це планові роботи.

Нагадаємо, що 19 січня у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети.

Окрім того, нещодавно у Київській області проходили тренувальні заходи для військових щодо протидії повітряному десанту та знищення ДРГ.

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