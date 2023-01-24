Жители Киева и области могут слышать взрывы: стоит ли волноваться

Сообщается, что сегодня в Бучанском районе будет происходить ликвидация ВНП.

В связи с этим в некоторых общинах Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Однако беспокоиться не нужно, это плановые работы.

Напомним, что 19 января в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы.

Кроме того, недавно в Киевской области проходили тренировочные мероприятия для военных по противодействию воздушному десанту и уничтожению ДРГ.

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