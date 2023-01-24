Жителі Києва та області можуть чути вибухи: чи варто хвилюватися
Фото: жителі Києва та області можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 24 січня, жителі столиці та Київської області можуть чути вибухи у зв'язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів в одному з районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
Повідомляється, що сьогодні у Бучанському районі відбуватиметься ліквідація ВНП.
У зв'язку з цим у деяких громадах Київської області можуть бути чутно звуки вибухів. Проте хвилюватися не потрібно, це планові роботи.
Нагадаємо, що 19 січня у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети.
Окрім того, нещодавно у Київській області проходили тренувальні заходи для військових щодо протидії повітряному десанту та знищення ДРГ.
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