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Жители Киева и области могут слышать взрывы: стоит ли волноваться

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Киевская область, Вторник 24 января 2023 10:34
Жители Киева и области могут слышать взрывы: стоит ли волноваться Фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 24 января, жители столицы и Киевской области могут слышать взрывы в связи с уничтожением взрывоопасных предметов в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сообщается, что сегодня в Бучанском районе будет происходить ликвидация ВНП.

В связи с этим в некоторых общинах Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Однако беспокоиться не нужно, это плановые работы.

Напомним, что 19 января в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы.

Кроме того, недавно в Киевской области проходили тренировочные мероприятия для военных по противодействию воздушному десанту и уничтожению ДРГ.

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