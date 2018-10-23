Жители Киева в октябре и ноябре будут платить за тепло по старым тарифам

Фото: Киев (РБК-Украина)

Несмотря на повышение тарифов на газ киевляне будут платить за тепло по старым тарифам

Киевская городская власть планирует повысить тариф на тепловую энергию, но процедура требует времени. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

"По отоплению есть соответствующая процедура установления тарифов, которая требует определенные временные промежутки. И можем сказать, что ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой", - сказал он.

Пантелеев рассказал, что процедура установления тарифов требует общественного обсуждения.

"Сейчас будет корректировка цены на тепло, но для этого нужно время", - сказал заместитель председателя КГГА и отметил, что окончательная цифра повышения пока неизвестна.

Напомним, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.

Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался с 15 октября: по индивидуальным заявкам было начато подключение учреждений образования, детсадов и больниц. С 20 октября начали подключение к отоплению жилых домов. По состоянию на 23 октября в Киеве к отоплению подключили более половины домов.