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Жителі Києва у жовтні і листопаді платитимуть за тепло за старими тарифами

Новини » Енергетика    23.10.2018 - 14:41
Фото: Київ (РБК-Україна)
Фото: Київ (РБК-Україна)

Попри підвищення тарифів на газ кияни платитимуть за тепло за старими тарифами

Київська міська влада планує підвищити тариф на теплову енергію, але процедура вимагає часу. Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає кореспондент РБК-Україна.

"По опаленню є відповідна процедура встановлення тарифів, яка вимагає певні часові проміжки. І можемо сказати, що ані в жовтні, ані в листопаді споживачі теплової енергії не отримають платіжки з новою ціною", - сказав він.

Пантелєєв розповів, що процедура встановлення тарифів вимагає громадського обговорення.

"Зараз буде відбуватися коригування ціни на тепло, але для цього потрібен час", - сказав заступник голови КМДА і відзначив, що остаточна цифра підвищення поки що невідома.

Нагадаємо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.

Відзначимо, що опалювальний сезон в Києві розпочався із 15 жовтня: за індивідуальними заявками було розпочате підключення закладів освіти, дитсадків і лікарень. З 20 жовтня розпочали підключення до опалення житлових будинків. Станом на 23 жовтня в Києві до опалення підключили більше половини будинків. 

У Києві до опалення підключили більше половини будинків, - КМДА "Нафтогаз" оцінив прибутковість продажу газу населенню за нової ціни
Теми: Опалювальний сезон
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