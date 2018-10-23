У Києві до опалення підключили більше половини будинків, - КМДА

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У КМДА розповіли про підключення столичних будинків до тепла

Станом на 23 жовтня в Києві до опалення підключили більше половини будинків. Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у столиці до опалення вже підключили всі школи, дитсадки та лікарні.

"Ми подали тепло до 63% будинків, які управляються містом. І до 36% будинків ОСББ, які самі вирішують, коли холодно і варто включати опалення", - зазначив Пантелєєв.

Він також додав, що близько 5% жителів Києва залишаються без гарячої води через пошкоджені мережі.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня. До цього "Нафтогаз" і "Київтеплоенерго" підписали договір на постачання газу. КП буде отримувати газ на пільгових умовах для підприємств, які забезпечують тепловою енергією населення та інших захищених споживачів.

Вчора, 22 жовтня, опалювальний сезон розпочався у Львові.

"Подача тепла до будинків буде проведена в найкоротші терміни, а температура теплоносія буде регулюватися в залежності від температури зовнішнього повітря", - уточнили в міській раді.