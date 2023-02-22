Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи

Вона попередила, що сьогодні на Прикарпатті проведуть військові навчання.

"Сьогодні наші військові продовжують навчання. Тому не лякайтесь звуків вибухів в час, коли немає повітряної тривоги", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача на території Білорусі.

Крім того, українців попереджають про запуск дронів-камікадзе та загрозу атаки.

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