Жители Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы

Она предупредила, что сегодня на Прикарпатье проведут военные учения.

"Сегодня наши военные продолжают обучение. Поэтому не бойтесь звуков взрывов во время, когда нет воздушной тревоги", - отметила Онищук.

Напомним, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя на территории Беларуси.

Кроме того, украинцев предупреждают о запуске дронов-камикадзе и угрозе атаки.

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