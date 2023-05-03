Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: алгоритм дій

Безкоштовна евакуація стала доступна для мешканців Херсонської області. Місцеві жителі відтепер за допомогою безкоштовних автобусів мають можливість виїхати до більш безпечних регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації.
"Днями перший евакоавтобус прибув до Одеси", - повідомили в адміністрації.
Після прибуття на місце призначення евакуйовані отримують гарантовану одноразову фінансову допомогу у розмірі:
Окрім цього, за необхідності бажаючих розселяють.
Евакуація автобусами здійснюється за попереднім записом. Для цього необхідно особисто звернутися:
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію кризового реагування: 15-48.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у Херсоні введуть цілодобову комендантську годину.
Раніше ми також писали, що з села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей.
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