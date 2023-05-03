UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: алгоритм дій

Фото: безкоштовна евакуація з Херсонської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Безкоштовна евакуація стала доступна для мешканців Херсонської області. Місцеві жителі відтепер за допомогою безкоштовних автобусів мають можливість виїхати до більш безпечних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації.

"Днями перший евакоавтобус прибув до Одеси", - повідомили в адміністрації.

Після прибуття на місце призначення евакуйовані отримують гарантовану одноразову фінансову допомогу у розмірі:

  • 2 тисяч гривень на дорослого;
  • 3 тисяч гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Окрім цього, за необхідності бажаючих розселяють.

Евакуація автобусами здійснюється за попереднім записом. Для цього необхідно особисто звернутися:

  • до волонтерської організації Helping To Leave за телефоном: 0931776458;
  • до органів місцевої влади, зателефонувавши на гарячу лінію Херсонської ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45;
  • або ж написати у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію кризового реагування: 15-48.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Херсоні введуть цілодобову комендантську годину.

Раніше ми також писали, що з села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниХерсонська областьевакуація