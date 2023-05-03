Жители Херсонской области могут бесплатно эвакуироваться: алгоритм действий

"На днях первый эвакоавтобус прибыл в Одессу", - сообщили в администрации.

По прибытии на место назначения эвакуированные получают гарантированную единовременную финансовую помощь в размере:

2 тысячи гривен на взрослого;

3 тысячи гривен на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Кроме того, при необходимости желающих расселяют.

Эвакуация автобусами осуществляется по предварительной записи. Для этого необходимо лично обратиться:

в волонтерскую организацию Helping To Leave по телефону: 0931776458;

в органы местной власти, позвонив по горячей линии Херсонской ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45;

или же написать в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию кризисного реагирования: 15-48.

Напомним, мы сообщали, что в Херсоне будет введен круглосуточный комендантский час.

Ранее мы также писали, что из села Кизомис Херсонской области были эвакуированы все дети.

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