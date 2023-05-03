Жители Херсонской области могут бесплатно эвакуироваться: алгоритм действий

Бесплатная эвакуация стала доступна для жителей Херсонской области. Местные жители отныне с помощью бесплатных автобусов имеют возможность выехать в более безопасные регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской городской военной администрации.
"На днях первый эвакоавтобус прибыл в Одессу", - сообщили в администрации.
По прибытии на место назначения эвакуированные получают гарантированную единовременную финансовую помощь в размере:
Кроме того, при необходимости желающих расселяют.
Эвакуация автобусами осуществляется по предварительной записи. Для этого необходимо лично обратиться:
Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию кризисного реагирования: 15-48.
Напомним, мы сообщали, что в Херсоне будет введен круглосуточный комендантский час.
Ранее мы также писали, что из села Кизомис Херсонской области были эвакуированы все дети.
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