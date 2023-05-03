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Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: алгоритм дій

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Херсонська область, Середа 03 травня 2023 18:11
Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: алгоритм дій Фото: безкоштовна евакуація з Херсонської області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Безкоштовна евакуація стала доступна для мешканців Херсонської області. Місцеві жителі відтепер за допомогою безкоштовних автобусів мають можливість виїхати до більш безпечних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації.

"Днями перший евакоавтобус прибув до Одеси", - повідомили в адміністрації.

Після прибуття на місце призначення евакуйовані отримують гарантовану одноразову фінансову допомогу у розмірі:

  • 2 тисяч гривень на дорослого;
  • 3 тисяч гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Окрім цього, за необхідності бажаючих розселяють.

Евакуація автобусами здійснюється за попереднім записом. Для цього необхідно особисто звернутися:

  • до волонтерської організації Helping To Leave за телефоном: 0931776458;
  • до органів місцевої влади, зателефонувавши на гарячу лінію Херсонської ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45;
  • або ж написати у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію кризового реагування: 15-48.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Херсоні введуть цілодобову комендантську годину.

Раніше ми також писали, що з села Кізомис Херсонської області евакуювали всіх дітей.

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