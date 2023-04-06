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У Херсонській області передбачені компенсації за підрив на міні: як отримати

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Херсонська область, Четвер 06 квітня 2023 14:04
У Херсонській області передбачені компенсації за підрив на міні: як отримати Фото: жителі Херсонської області, які постраждали через підрив на російській міні можуть отримати допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жителі Херсонської області, які постраждали через підрив на вибухонебезпечних предметах, можуть отримати виплати. Йдеться про одноразову компенсацію та щорічну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Херсонську обласну військову адміністрацію в Тelegram.

Розмір одноразової підтримки - від трьох до пʼяти прожиткових мінімумів. Для осіб, які втратили працездатність, допомоги на оздоровлення - 35% - 40% від прожиткового мінімуму

Сума виплат залежить від групи інвалідності, отриманої через підрив на російській вибухівці.

Як отримати допомогу?

Потрібно подати заяву та пакет документів до органів соціального захисту, місцевої влади або ЦНАПу. Це слід зробити не пізніше ніж через 60 місяців після встановлення інвалідності.

Копії яких документів потрібно подавати:

  • У Херсонській області передбачені компенсації за підрив на міні: як отриматиПаспорт (для дітей - свідоцтво про народження);
  • У Херсонській області передбачені компенсації за підрив на міні: як отриматиКартка платника податків;
  • У Херсонській області передбачені компенсації за підрив на міні: як отриматиДовідка медико-соціальної експертної комісії про групу й причину інвалідності (для дітей - висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення категорії "дитина з інвалідністю").

Раніше ми пояснювали, як отримати допомогу тимчасово непрацездатним працівникам.

Також нагадаємо,що в Україні перевірятимуть переселенців щодо отримання неправомірної допомоги

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