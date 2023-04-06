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В Херсонской области предвидены компенсации за подрыв на мине: как получить

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Херсонская область, Четверг 06 апреля 2023 14:04
В Херсонской области предвидены компенсации за подрыв на мине: как получить Фото: жители Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва на российской мине, могут получить помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жители Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва на взрывоопасных предметах, могут получить выплаты. Речь идет об единовременной компенсации и ежегодной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

Размер единовременной поддержки - от трех до пяти прожиточных минимумов. Для лиц, потерявших трудоспособность, пособия на оздоровление - 35% - 40% от прожиточного минимума

Сумма выплат зависит от группы инвалидности, полученной из-за подрыва на российской взрывчатке.

Как получить помощь?

Нужно подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты, местные власти или ЦПАУ. Это следует сделать не позднее 60 месяцев после установления инвалидности.

Копии каких документов нужно подавать:

  • В Херсонской области предвидены компенсации за подрыв на мине: как получить Паспорт (для детей - свидетельство о рождении);
  • В Херсонской области предвидены компенсации за подрыв на мине: как получитьКарточка налогоплательщика;
  • В Херсонской области предвидены компенсации за подрыв на мине: как получитьСправка медико-социальной экспертной комиссии о группе и причине инвалидности (для детей - заключение врачебно-консультативной комиссии по установлению категории "ребенок с инвалидностью").

Ранее мы объясняли, как получить помощь временно нетрудоспособным работникам.

Также напомним, что в Украине будут проверять переселенцев касательно получения неправомерной помощи

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