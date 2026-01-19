Жителі Гренландії масово скуповують аварійні набори через побоювання ескалації

Зростання продажів спорядження для виживання

Місцеві магазини зазначають, що жителі активно купують туристичні плитки, сухі продукти тривалого зберігання і ліофілізовані страви - продукти, з яких видалено воду методом сублімації.

Власники торгових точок пов'язують зростання продажів із тривогою населення перед військовими загрозами та нестабільністю.

Настрої жителів

Жителі Нуука висловили протест проти можливого захоплення острова США.

Прокурор Ларс Педерсен заявив: "Я сподіваюся, що незабаром у США з'являться більш розумні люди, які скажуть йому: "Ні, ні, ні, ні, це не спрацює"".

Пенсіонер Єнс К'єльдсен додав, що жителі острова не бояться загроз і готові захищати свої права, наголосивши на підтримці союзників.

Реакція союзників

Медсестра Ліза Йоргенсен відзначила активізацію союзників: "Солдати приїжджають сюди, а лідери починають підтримувати нас".

Жителі острова зазначають, що міжнародна підтримка зміцнює їхню впевненість у безпеці Гренландії та готовність чинити опір будь-яким спробам тиску.