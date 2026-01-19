Жителі Гренландії масово скуповують аварійні набори через побоювання ескалації

У Нууку, столиці Гренландії, різко зріс попит на товари для виживання і продукти тривалого зберігання на тлі побоювань жителів острова через можливе втручання США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
Місцеві магазини зазначають, що жителі активно купують туристичні плитки, сухі продукти тривалого зберігання і ліофілізовані страви - продукти, з яких видалено воду методом сублімації.
Власники торгових точок пов'язують зростання продажів із тривогою населення перед військовими загрозами та нестабільністю.
Жителі Нуука висловили протест проти можливого захоплення острова США.
Прокурор Ларс Педерсен заявив: "Я сподіваюся, що незабаром у США з'являться більш розумні люди, які скажуть йому: "Ні, ні, ні, ні, це не спрацює"".
Пенсіонер Єнс К'єльдсен додав, що жителі острова не бояться загроз і готові захищати свої права, наголосивши на підтримці союзників.
Медсестра Ліза Йоргенсен відзначила активізацію союзників: "Солдати приїжджають сюди, а лідери починають підтримувати нас".
Жителі острова зазначають, що міжнародна підтримка зміцнює їхню впевненість у безпеці Гренландії та готовність чинити опір будь-яким спробам тиску.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп наполягає на передачі Гренландії під контроль Сполучених Штатів для розміщення системи ПРО "Золотий купол", стверджуючи, що без термінових дій НАТО острів може опинитися під контролем Росії або Китаю.
Зазначимо, що після успішних дій США у Венесуелі президент Дональд Трамп знову повернувся до теми Гренландії, давши зрозуміти, що розглядає можливість приєднання острова всерйоз, аргументуючи це його стратегічним значенням, тоді як формально Гренландія, залишаючись найбільшим островом світу біля узбережжя Північної Америки, політично відноситься до Європи як автономна територія у складі Датського королівства, що створює потенційні ризики для міжнародної стабільності та інтересів України.