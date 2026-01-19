Жители Гренландии массово скупают аварийные наборы из-за опасений эскалации

Рост продаж снаряжения для выживания

Местные магазины отмечают, что жители активно приобретают туристические плитки, сухие продукты длительного хранения и лиофилизированные блюда — продукты, из которых удалена вода методом сублимации.

Владельцы торговых точек связывают рост продаж с тревогой населения перед военными угрозами и нестабильностью.

Настроения жителей

Жители Нуука выразили протест против возможного захвата острова США.

Прокурор Ларс Педерсен заявил: "Я надеюсь, что вскоре в США появятся более разумные люди, которые скажут ему: "Нет, нет, нет, это не сработает"".

Пенсионер Йенс Кьельдсен добавил, что жители острова не боятся угроз и готовы защищать свои права, подчеркнув поддержку союзников.

Реакция союзников

Медсестра Лиза Йоргенсен отметила активизацию союзников: "Солдаты приезжают сюда, а лидеры начинают поддерживать нас".

Жители острова отмечают, что международная поддержка укрепляет их уверенность в безопасности Гренландии и готовность сопротивляться любым попыткам давления.