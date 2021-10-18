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Жители Германии осуждают Россию за агрессию в Украине, - опрос

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Германия, Понедельник 18 октября 2021 03:28
Жители Германии осуждают Россию за агрессию в Украине, - опрос Фото: жители Германии осуждают Россию за агрессию в Украине (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Большая часть жителей Германии осуждают действия России в украинском конфликте в Крыму. Об этом говорят данные опроса социологической службы Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Опрос проводился еще в январе, однако результаты были обнародованы только на этой неделе. В ходе исследования по телефону было опрошено 1003 респондентов, имеющих право голоса в Германии, старше 18 лет.

73 процента опрошенных заявили, что "осуждают действия России в украинском конфликте в Крыму". Более половины твердо отвечают на вопросы, 18 процентов скорее согласны. Лишь 8 процентов опрошенных дали отрицательный ответ.

Интересно также, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР - 77 против 58 процентов.

Также отношение к российской агрессии в Украине отличается и в зависимости от партийных симпатий немцев. К примеру, больше противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников "Зеленых" (84 процента) и либералов (78 процентов). Наименьшее несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской Альтернативы для Германии (АПН) - (35 процентов) и Левой партии - (63 процента).

Напомним, что в Германии считают необходимым проведение нормандской встречи. Об этом заявил официальный представитель правительства.

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