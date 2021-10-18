Жителі Німеччини засуджують Росію за агресію в Україні, - опитування
Велика частина жителів Німеччини засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму. Про це говорять дані опитування соціологічної служби Infratest dimap на замовлення Фонду імені Конрада Аденауера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Опитування проводилося ще в січні, проте результати були оприлюднені тільки на цьому тижні. У ході дослідження по телефону було опитано 1003 респондентів, які мають право голосу в Німеччині, старше 18 років.
73 відсотки опитаних заявили, що "засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму". Більше половини твердо відповідають на питання, 18 відсотків швидше згодні. Лише 8 відсотків опитаних дали негативну відповідь.
Цікаво також, що на заході Німеччини засудження дій Росії вище, ніж на території колишньої НДР - 77 проти 58 відсотків.
Також ставлення до російської агресії в Україні відрізняється і в залежності від партійних симпатій німців. Наприклад, більше противників російської політики в українському конфлікті серед прихильників "Зелених" (84 відсотки) і лібералів (78 відсотків). Найменшу незгоду з діями Росії висловлюють прихильники правопопулістської альтернативи для Німеччини (АПН) - (35 відсотків) і лівої партії - (63 відсотки).
Нагадаємо, що у Німеччині вважають за необхідне проведення нормандської зустрічі. Про це заявив офіційний представник уряду.