Жителі Німеччини засуджують Росію за агресію в Україні, - опитування

Велика частина жителів Німеччини засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму. Про це говорять дані опитування соціологічної служби Infratest dimap на замовлення Фонду імені Конрада Аденауера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Опитування проводилося ще в січні, проте результати були оприлюднені тільки на цьому тижні. У ході дослідження по телефону було опитано 1003 респондентів, які мають право голосу в Німеччині, старше 18 років.

73 відсотки опитаних заявили, що "засуджують дії Росії в українському конфлікті в Криму". Більше половини твердо відповідають на питання, 18 відсотків швидше згодні. Лише 8 відсотків опитаних дали негативну відповідь.

Цікаво також, що на заході Німеччини засудження дій Росії вище, ніж на території колишньої НДР - 77 проти 58 відсотків.