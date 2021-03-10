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На Гавайях спасаются от наводнения: разрушены дома, людей эвакуируют

Автор: РБК-Украина

На Гавайях в городе Маруи ливни привели к сильному наводнению. Из-за стихии разрушены плотины, повреждены дома местных жителей, власти объявили о срочной эвакуации населения.

Об этом сообщает CNN.

Наводнение на дамбе Каупакалуа в Хайку достигло пика еще в понедельник 8 марта. Тогда дамба не выдержала, ее прорвало. Однако беспрерывные ливни еще больше ухудшили ситуацию. Поэтому местным жителям, живущим ниже по течению реки, местные власти рекомендуют эвакуироваться. Для этого были открыты три убежища.

Служба спасения Мауи сообщила, что получила более дюжины звонков с призывами о помощи от местных жителей, которые оказались в ловушке в своих домах из-за стихии. Дома и мосты серьезно пострадали в результате наводнения. Также известно, что 1300 домов остались без электричества.

Местные жители говорят, что такого сильного наводнения в этом районе не было около 40 лет. Они стали свидетелями того, как в 15 минутах от плотины исчезла целая улица.

Напомним, в Австралии из-за непогоды более 40 тысяч домов остались без света. Циклон обрушился на северо-восточное побережье континента к северу от Кэрнса.

Ранее сообщалось, что в результате схода ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд на севере Индии погибли по меньшей мере 10 человек.

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