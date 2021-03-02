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В Австралии из-за непогоды более 40 тысяч домов остались без света

Новина українською → Таунсвилл, Вторник 02 марта 2021 09:43
В Австралии из-за непогоды более 40 тысяч домов остались без света Фото: непогода в Австралии (twitter.com 7NewsCairns)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 2 марта, на северо-восточную часть Австралии обрушился тропический циклон "Ниран". В результате более 40 тысяч домов остались без электричества и связи.

Об этом сообщает 9News.

Как сообщается, циклон обрушился на северо-восточное побережье континента к северу от Кэрнса в 05:00 по местному времени (21:00 1 марта по Киеву). Из-за шквального ветра и осадков в районе были повалены деревья и повреждены линии электропередач.

Кроме того, непогода разрушила несколько зданий в пригородах Таунсвилла. Более 40 тысяч домов остались без света. Прибрежные поселки Лусинда, Галифакс, Макнад и Корделия, расположенные в долине реки Херберт, оказались отрезаны от основных автомагистралей и дорог из-за паводков и наводнений.

Жителям городов, расположенных на восточном побережье между мысом Флэттери и городом Иннисфейл (250 км к северу от Таунсвилла), предписано быть готовыми к эвакуации.

Отмечается, что скорость порывов ветра в прибрежных районах достигает 38 м/с, а объем выпавших осадков превышает 250 мм. Ожидается, что в ближайшие два дня циклон сохранит свою силу и продолжит движение на север вдоль восточного побережья Австралии.

Фото: непогода в Австралии (twitter.com 7NewsCairns)

Напомним, ранее Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.

Кроме того, в Беринговом море был один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

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