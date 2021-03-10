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На Гаваях рятуються від повені: зруйновані будинки, людей евакуюють

Автор: РБК-Україна

На Гавайях у місті Маруї зливи призвели до сильного повіня. Через стихію зруйновано дамби, пошкоджено будинки місцевих жителів, влада оголосила про термінову евакуацію населення.

Про це повідомляє CNN.

Повінь на дамбі Каупакалуа в Хайку досяг піку ще в понеділок 8 березня. Тоді дамба не витримала, її прорвало. Однак безперервні зливи ще більше погіршили ситуацію. Тому місцевим жителям, які живуть нижче за течією річки, місцева влада радить евакуюватися. Для людей відкрили три притулку.

Служба порятунку Мауї повідомила, що отримала більше дюжини дзвінків із закликами про допомогу від місцевих жителів, які опинилися в пастці в своїх будинках через стихію. Будинки й мости серйозно постраждали в результаті повені. Також відомо, що 1300 будинків залишилися без електрики.

Місцеві жителі кажуть, що такої сильної повені в цьому районі не було близько 40 років. Вони стали свідками того, як в 15 хвилинах від греблі зникла ціла вулиця.

Нагадаємо, в Австралії через негоду понад 40 тисяч будинків залишилися без світла. Циклон накрив північно-східне узбережжя континенту на північ від міста Кернса.

Раніше повідомлялося, що в результаті сходу льодовика Нанда-Деві в штаті Уттаракханд на півночі Індії загинули щонайменше 10 осіб.

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