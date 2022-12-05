UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Донецької області повідомляють про перебої зі світлом

Фото: у Донецькій області зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Донецької області повідомляють про проблеми зі світлом. У низці населених пунктів зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі повідомляють, що жителі Краматорська та Слов'янська чули вибух, після чого нібито зникло світло.

Також електроенергія зникла у Дружківці, Костянтинівці, Добропілля та інших населених пунктах.

Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Керівники регіонів, ДСНС та Офіс президента закликають українців бути обережними та попереджають про пуски ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяДонецька областьвідключеня світла