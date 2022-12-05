Жителі Донецької області повідомляють про перебої зі світлом

У мережі повідомляють, що жителі Краматорська та Слов'янська чули вибух, після чого нібито зникло світло.

Також електроенергія зникла у Дружківці, Костянтинівці, Добропілля та інших населених пунктах.

Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Керівники регіонів, ДСНС та Офіс президента закликають українців бути обережними та попереджають про пуски ракет.

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