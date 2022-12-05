Жители Донецкой области сообщают о перебоях со светом

В сети сообщают, что жители Краматорска и Славянска слышали взрыв, после чего якобы исчез свет.

Также электроэнергия исчезла в Дружковке, Константиновке, Доброполье и других населенных пунктах.

Напомним, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Главы регионов, ГСЧС и Офис президента призывают украинцев быть осторожными и предупреждают о пусках ракет.

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