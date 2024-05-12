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Жителі Донецької області можуть евакуюватися на захід України: як записатися

Україна, Неділя 12 травня 2024 23:05
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Жителі Донецької області можуть евакуюватися на захід України: як записатися Архівне фото: жителі Донецької області можуть евакуюватися на захід України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканці Донецької області мають змогу безкоштовно евакуюватися до західної частини України, оскільки росіяни постійно обстрілюють населені пункти регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що йдеться про Волинську область, яка тепер приймає вимушених переселенців. До цього людей вивозили в Рівненську область.

У відомстві повідомили, що до Волинської області вже евакуювали 53 громадян, серед яких 31 дитина та 1 особа з інвалідністю.

"Евакуйовані отримали ланч-бокси та великодні подарунки. Також їм було надано гуманітарну та психологічну допомогу", - пише Мінреінтеграції.

З розкладом руху евакуаційних поїздів на Волинь до кінця травня та номерами гарячих ліній для попереднього запису на евакуацію можна ознайомитися за посиланням.

Напружена ситуація в Донецькій області

Росіяни намагаються захопити регіон від початку повномасштабного вторгнення і частково їм це вдалося. Під тимчасову окупацію потрапили Маріуполь, Волноваха, Бахмут та Авдіївка. При цьому українські воїни стримують натиск росіян, які б'ють, зокрема, і по мирних жителях.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в разі захоплення Часового Яру, росіяни продовжать просуватися вглиб України.

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