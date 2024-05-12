Жители Донецкой области могут эвакуироваться на запад Украины: как записаться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что речь идет о Волынской области, которая теперь принимает вынужденных переселенцев. До этого людей вывозили в Ровенскую область.

В ведомстве сообщили, что в Волынскую область уже эвакуировали 53 граждан, среди которых 31 ребенок и 1 человек с инвалидностью.

"Эвакуированные получили ланч-боксы и пасхальные подарки. Также им была оказана гуманитарная и психологическая помощь", - пишет Минреинтеграции.

С расписанием эвакуационных поездов на Волынь до конца мая и номерами горячих линий для предварительной записи на эвакуацию можно ознакомиться по ссылке.